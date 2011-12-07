Ледяной антициклон не дал казанцам передышки

Подробнее о погоде этих дней рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

К 10 января один из циклонов превысил температурный режим на 3 гр. выше нормы и обрушил снегопад, принесший за сутки 12 мм осадков — четверть месячной нормы. Со следующего дня произошло вторжение арктического антициклона с ясной погодой, и к 13-му числу казанские метеостанции показывали 25 — 30 гр. мороза.

А уже на следующий день западный циклон вновь засыпал снегом все улицы и подъезды к Казани. За три дня дополнительно выпала половина месячной нормы снега, и общее количество осадков к 16 января уже составило около 110% месячной нормы первого месяца года. А температуры вновь превышали норму до 2 гр.

Очередной ледяной антициклон не дал передышки, и с 17 января морозная погода вышла на новый виток. Рано утром 18 января на метеостанциях Казани был зафиксирован очередной минимум сезона — 27 — 30 гр. ниже нуля, в течение дня воздух почти не прогревался. Сегодняшний день порадует поэтикой мороза и солнца, в течение дня температура немного повысится.

Так что осуществились настоящие крещенские морозы, по крепости они превысили слабые рождественские. А в народном календаре есть утверждение: «Если крещенские морозы возьмут верх над рождественскими, то будет урожайный год». Будем надеяться.

Согласно статистике, с 2010 года в Казани морозы ниже 20 гр. зафиксированы 19 января только четыре раза: в 2010, 2011, 2014 году и нынче. Нынешние оказались самыми суровыми. В 2015 и 2019 году было всего 2 — 3 гр. мороза. Самые высокие значения в день Крещения — до 1 гр. тепла — отмечены в прошлом году.