«Мой бизнес» за текущий год оказал для предпринимателей Татарстана более 6100 услуг

Более 6100 услуг было оказано с начала года в Центре «Мой бизнес». Сейчас для предпринимателей малого и среднего бизнеса организованы онлайн мастер-классы, где они получают практические навыки по выходу из кризиса для быстрой адаптации бизнеса к текущим условиям.

Сам центр был создан в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Тогда его услугами воспользовались более 28 тысяч физлиц. Сейчас «Мой бизнес» предлагает предпринимателям более ста услуг. К некоторым из них за текущий год уже обратились 429 самозанятых.

Также в рамках проекта проводится серия вебинаров и обучающих онлайн-мастер-классов для быстрой адаптации бизнеса к текущим условиям. Их уже прослушали более 20,5 тысяч предпринимателей Татарстана.

Получить консультацию от сотрудников центра можно по телефону «горячей линии»: 8(843)524-90-90.