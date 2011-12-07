Минниханов открыл выставку «Шедевры из Казани» в Третьяковской галерее

Вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии выставки работ авангардистов «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сообщатся, что работы из экспозиции собиралась в музее Казани с 1920 годов. А теперь они представлены в залах Третьяковской галереи, примыкающих к постоянной экспозиции российского авангарда.

Глава РТ отметил, что выставка продлится до 1 ноября. Она, по его словам, является ещё одним знаковым событием, посвящённым 100-летию ТАССР. Кроме того, это хорошая возможность для поклонников авангарда познакомиться с уникальными экспонатами из фондов Госмузея изобразительных искусств РТ.