В Казани начали ремонт центральных улиц для поселков Старое Аракчино и Новое Аракчино

В Кировском районе Казани начали ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Площадь нового слоя покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси на проезжей части от Аракчинского шоссе до переулка Железнодорожный составляет более 14,4 тыс. кв. м, а протяженность – 1,9 км.

Ремонтируемые в Кировском районе Казани улицы 2-я Старо-Аракчинская и Приволжская являются центральными для поселков Старое Аракчино и Новое Аракчино.