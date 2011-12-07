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В Казани начали ремонт центральных улиц для поселков Старое Аракчино и Новое Аракчино

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Кировском районе Казани начали ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Площадь нового слоя покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси на проезжей части от Аракчинского шоссе до переулка Железнодорожный составляет более 14,4 тыс. кв. м, а протяженность – 1,9 км.

Ремонтируемые в Кировском районе Казани улицы 2-я Старо-Аракчинская и Приволжская являются центральными для поселков Старое Аракчино и Новое Аракчино.

КВ
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