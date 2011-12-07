В одной из школ Тукаевского района РТ вернули горячее питание после прокурорской проверки

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В Тукаевском районе РТ в Малошильнинской школе вернули горячее питание после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организованное питание школьников отсутствует с 12 ноября. Причиной этому стало одновременное увольнение двух поваров, а вновь принятые сотрудники пищеблока временно нетрудоспособны из-за болезни», — выяснили специалисты ведомства.
В результате инцидента без питания остались 310 школьников и 23 педагога.
Районное управление образования не приняло достаточных мер для исправления ситуации, также отметили в прокуратуре.
В адрес директора школы и начальника районного управления образования вынесены постановления с требованием об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.
В школе возобновлено горячее питание.