В одной из школ Тукаевского района РТ вернули горячее питание после прокурорской проверки

В Тукаевском районе РТ в Малошильнинской школе вернули горячее питание после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Организованное питание школьников отсутствует с 12 ноября. Причиной этому стало одновременное увольнение двух поваров, а вновь принятые сотрудники пищеблока временно нетрудоспособны из-за болезни», — выяснили специалисты ведомства.

В результате инцидента без питания остались 310 школьников и 23 педагога.

Районное управление образования не приняло достаточных мер для исправления ситуации, также отметили в прокуратуре.

В адрес директора школы и начальника районного управления образования вынесены постановления с требованием об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

В школе возобновлено горячее питание.