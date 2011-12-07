Анна Попова: Татарстан занял первое место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима

Татарстан занял первое место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима. У Республики Татарстан – лучшие результаты в России по борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она отметила, что все это стало возможным благодаря решительным и жестким мерам, принятые руководством республики сразу же после начала пандемии весной прошлого года. Татарстан занял 1-е место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима и всех требуемых санитарных норм в общественных местах.