Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Анна Попова: Татарстан занял первое место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима

У Республики Татарстан – лучшие результаты в России по борьбе с коронавирусом.

Татарстан занял первое место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима. У Республики Татарстан – лучшие результаты в России по борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она отметила, что все это стало возможным благодаря решительным и жестким мерам, принятые руководством республики сразу же после начала пандемии весной прошлого года. Татарстан занял 1-е место в стране по количеству штрафов, выписанных за несоблюдение масочного режима и всех требуемых санитарных норм в общественных местах.

КВ
Лента новостей