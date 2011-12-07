В Нижнекамске организуют бесплатные курсы татарского языка

В Нижнекамске открылись бесплатные курсы татарского языка. В Год родного языка и народного единства в Центральной библиотеке им. Тукая запустили проект «Татарча да яхшы бел!», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В ходе занятий желающих обучат базовым фразам и основным правилам грамматики. Преподавателем курсов будет педагог с 23-летним стажем Гульнара Хайруллина.

Курс включает в себя 25 занятий, которые проходят два раза в месяц. Запись на курсы происходит по телефону: 8(8555)39-93-83.

Татарсткий язык также можно изучать в онлайн-формате на страничке библиотеки в Instagram. Обучение будет проходить дважды в месяц в рамках проекта #TatarTime.