В Татарстане медработники с немедицинским образованием получат компенсацию за работу с «ковидными пациентами»

В Татарстане «ковидные выплаты» получат медработники с высшим немедицинским образованием, оказывающие первичную медико-санитарную и специализированную помощь в стационарных условиях. Соответствующее постановление под подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале Кабмина РТ.

«Кабинет министров постановляет: внести в порядок предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», уточняется в документе.

Так, врачам и медперсоналу с высшим немедицинским образованием подразделений положена компенсация в размере 80% среднемесячного дохода, полученного на территории РТ, за 9 месяцев прошлого года.

Врачам и медперсоналу, окончившим вузы с немедицинским профилем, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях, положены выплаты в размере 100% среднемесячного дохода от деятельности в Татарстане за 9 месяцев прошлого года.