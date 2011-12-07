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В Татарстане медработники с немедицинским образованием получат компенсацию за работу с «ковидными пациентами»

Медперсоналу положена компенсация от 80 до 100% от среднемесячного дохода от деятельности на территории республики за 9 месяцев прошлого года.

В Татарстане «ковидные выплаты» получат медработники с высшим немедицинским образованием, оказывающие первичную медико-санитарную и специализированную помощь в стационарных условиях. Соответствующее постановление под подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале Кабмина РТ.

«Кабинет министров постановляет: внести в порядок предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», уточняется в документе.

Так, врачам и медперсоналу с высшим немедицинским образованием подразделений положена компенсация в размере 80% среднемесячного дохода, полученного на территории РТ,  за 9 месяцев прошлого года.

Врачам и медперсоналу, окончившим вузы с немедицинским профилем, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях, положены выплаты в размере 100% среднемесячного дохода от деятельности в Татарстане за 9 месяцев прошлого года. 

КВ
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