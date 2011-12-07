Верхний Услон: на крутых волжских берегах

Село Верхний Услон расположено на правом берегу Волги и ее притоки Свияги. Здесь река делает крутой поворот на 90 градусов, меняя свое течение с востока на юг.

В эпицентре боевых действий

Самая высокая точка Верхнего Услона - гора Соколка, откуда открывается потрясающий вид на Казань. Сейчас Соколка - любимое место отдыха услонцев. А когда-то, в разные исторические эпохи, эта высота оказывалась в эпицентре боевых действий. В августе 1552 года здесь переправлялись войска Ивана Грозного, шедшие на Казань. В 1918 году, в ночь с 28 на 29 августа, белогвардейцы высадились у Нижнего Услона и стали прорываться к Свияжску. 5 сентября 1918 года Верхний Услон и Нижний штурмовала Красная армия и захватила Соколку. Именно с этой горы артиллерия Льва Троцкого начала штурм и освобождение Казани, занятой белочехами. Эта победа Красной армии стала переломным моментом в Гражданской войне. На вершине до сих пор остались фрагменты бетонного основания для поворотного механизма, на который устанавливалась пушка.

Здесь чтут память всех погибших в Гражданской войне. В 2018 году на Соколке по просьбе Чехии был установлен памятник белочехам, погибшим при взятии Казани.

По пути в село Верхний Услон наш гид - краевед Лариса Лукьянова, попросила остановить машину, чтобы показать то, о чем мало кто знает. Всего в нескольких метрах от дороги табличка: «Музей леса. Казачья тропа». Там под деревьями установлена памятная плита герою Первой мировой войны Владимиру Каппелю, который руководил частями Белой армии, захватившей Казань в 1918 году.

В самом селе интересно прогуляться по живописным улочкам. Если зайти в Свято-Николо-Ильинскую церковь, построенную в 1838 году, то можно увидеть необычные иконы - все они вышиты из бисера.

Усланцы и тропа Шаляпина

Десять минут езды на машине - и мы в Нижнем Услоне. Село основано в 1637 году. Главным занятием местных жителей был рыбный промысел. В селе жили капитаны, лоцманы, водоливы, машинисты речных судов и конечно рыбаки.

Одна из достопримечательностей Нижнего Услона - величественный старообрядческий молитвенный дом. Храм был построен Кондратием Федоровичем и Иваном Кондратьевичем Савиными и торжественно освящен 17 октября 1907 года. В годы Гражданской войны красноармейцы организовали в храме конюшню, позже здесь располагались ремонтная мастерская, склад, сельский Дом культуры.

Кстати, вполне вероятно, что именно со старообрядцами связано происхождение названия Услон. После реформирования Русской православной церкви патриархом Никоном в 1640-х годах она раскололась на старообрядческую и официальную мирскую. Старообрядцы, как инаковерцы, ссылались в эти глухие, отдаленные места. Ссыльных называли засланцами, усланцами, а их поселения - услонами.

Еще один интересный факт. В Нижнем Услоне любил отдыхать Федор Шаляпин. Великий певец часто приезжал сюда к своим знакомым, которые на лето снимали здесь дом. Говорят, Шаляпин любил пешком ходить в село Ключищи, где он пел в храме Иоанна Предтечи. От Нижнего Услона до Ключищ чуть более 5 километров. Дорога проходит через красивые места. Почему бы не организовать экскурсионный маршрут «По тропе Шаляпина»? Наверняка такая прогулка будет привлекательной для туристов.

На дне доисторического моря в Печищах

Следующий пункт нашего путешествия - село Печищи. Туристическая жемчужина Верхнеуслонского района - Печищинский геологический разрез. Более двух миллионов лет территорию современного Татарстана покрывали воды доисторического моря. В течение тысячелетий на его дне откладывались известняковые, песчаные и доломитовые слои. Поэтому в этих местах еще со времен Казанского ханства добывали высококачественный известняк, который шел на строительство зданий в Казани.

Бум строительных работ пришелся на 60-е годы XVI века. По указанию Ивана IV несколько тысяч рабочих вырубали камень в печищинских каменоломнях, грузили на суда, перевозили с правого берега на левый, разгружали и доставляли к месту строительства Казанского кремля. Кстати, бутовый камень отсюда брали и для строительства Свияжского монастыря.

Другим важным промыслом жителей Печищ стало получение негашеной извести. На берегу Волги было выстроено около 20 крупных печей для обжига известняка. Остатки некоторых из них сохранились. Эти печи очень похожи на маяки. И они дали название селу - Печищи.

Есть здесь еще один уникальный объект - паровая мельница Ивана Оконишникова. Четырехэтажное здание мельницы построено в 1895 году известным казанским купцом первой гильдии Оконишниковым. Мельница была оснащена современным по тем временам оборудованием, которое было закуплено в Германии. Мука высшего качества, выработанная на мельнице, отправлялась не только в пекарни Казани, но и вывозилась по Волге в другие регионы России. На заработанные мучным бизнесом деньги сыновья Оконишниковы - Константин и Михаил - в начале XX века построили в Казани два дома: №49 по ул. К.Маркса и №14 по ул. Муштари, где сейчас располагается Союз писателей РТ.

Во дворе мельницы - деревянное здание конторы. Там в эвакуации с декабря 1941 года по июнь 1942-го жил народный поэт Белоруссии Янка Купала. В 1975 году здесь был открыт мемориальный музей классика белорусской литературы. Но это уже совсем другая история...