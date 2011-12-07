Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Тесты на коронавирус могут начать проводить прямо в казанском аэропорте

На этой неделе казанский аэропорт возобновил отправку и прием пассажиров из-за границы.

В связи с возобновлением международного авиасообщения, увеличивается объем санитарно-эпидемиологического контроля в казанском аэропорте, сообщила замруковолителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Так, она напомнила о необходимости заполнения анкеты прибывающими и последующего его размещения на портале госуслуг.

Кроме того, приезжающим из-за рубежа следует в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Как сообщила Любовь Авдонина, Роспотребнадзор прорабатывает возможность организации забора материалов для проведения тестов прямо на территории международных аэропортов республики.

КВ
Лента новостей