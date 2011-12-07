Тесты на коронавирус могут начать проводить прямо в казанском аэропорте

В связи с возобновлением международного авиасообщения, увеличивается объем санитарно-эпидемиологического контроля в казанском аэропорте, сообщила замруковолителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Так, она напомнила о необходимости заполнения анкеты прибывающими и последующего его размещения на портале госуслуг.

Кроме того, приезжающим из-за рубежа следует в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Как сообщила Любовь Авдонина, Роспотребнадзор прорабатывает возможность организации забора материалов для проведения тестов прямо на территории международных аэропортов республики.