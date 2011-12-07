Татарстанская компания оштрафована за незаконную добычу песка

В пгт. Алексеевское было установлено, что в 170 метрах от уреза воды ведется незаконная разработка песчаного карьера, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Площадь незаконной разработки составила более 500 кв. метров. Стоимость добытого песка составила более 250 тыс. рублей. В отношении компании были возбуждены административные дела. Волжско-Камское ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ назначило юрлицу наказание в виде штрафов в размере 500 тыс. рублей.