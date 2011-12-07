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В республике выявляют нечистых на руку чиновников

В республике за 10 месяцев 2018 года среди муниципальных служащих выявлено на 108 коррупционеров больше, нежели за аналогичный период прошлого года.
Подробностями с журналистами поделились в ходе пресс-конференции главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов и глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов.С начала года в республике были проведены 724 антикоррупционные проверки. В общей сложности к дисциплинарной ответственности были привлечены 252 чиновника. Больше всего нарушений выявлено в Апастовском, Арском, Балтасинском,Высокогорском, Кайбицком, Кукморском, Нурлатском и Чистопольском районах, однако озвучивать конкретную статистику по муниципальным образованиям, равно как и имена нарушителей, Салават Рахимов не стал, объяснив, что это невозможно по закону.При этом Салават Рахимов отметил, что в первой половине текущего года наблюдалось снижение числа случаев коррупции. Для профилактики коррупции среди муниципальных служащих 476 чиновников местного самоуправления прошли специальные курсы повышения квалификации.
КВ
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