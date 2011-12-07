Поделимся теплом с теми, кому трудно

В Казани православная молодежь проводит сбор рождественских подарков для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительная акция «Подари тепло на Рождество» будет проходить до 8 января включительно. В рекомендуемый подарочный набор входит шапка, шарф и перчатки (рукавицы). Также можно принести средства личной гигиены и витамины. Акция организована молодежной организацией «Казанские православные добровольцы», сообщается на сайте Татарстанской митрополии.Подарки принимаются по адресам:храм Сошествия Святого Духа (ул. Туфана Миннуллина, 21);храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Япеева, 2);храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Краснококшайская, 101);храм священномученика Кирилла Казанского (ул. Чистопольская, 30);храм благоверного Александра Невского (ул. Академика Сахарова, 16б).