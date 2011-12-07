Исполнительный директор WorldSkills International считает, что мировой чемпионат станет хорошим началом для работы выставочного комплекса.(Казань, 22 января, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выставочный комплекс Kazan Expo, который станет площадкой для соревнований мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019, — это объект мирового уровня. Так оценил новый комплекс исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.«Kazan Expo — это объект мирового уровня. Мы следили за ним на стадии строительства, сейчас смотрим, как идет подготовка. Мы считаем, что все будет организовано на высшем уровне и чемпионат WorldSkills даст импульс этому великолепному объекту», — сказал Хоуи.Исполнительный директор WorldSkills International приехал в Казань на неделю подготовки к «рабочему» чемпионату. Она проходит с 21 по 25 января.«Одна из задач этой недели заключается в том, чтобы показать этот объект [Kazan Expo] экспертам, и чтобы мы чувствовали себя спокойно, получив их одобрение», — заключил Хоуи.Накануне Дэвид Хоуи поблагодарил Россию и Татарстан за высокий уровень подготовки к WorldSkills-2019.Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа. Его участниками станут 1600 человек более чем из 60 стран. Право на проведение «рабочего» чемпионата мира город получил в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International, опередив Париж и Шарлеруа.