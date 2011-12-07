Сбербанк снизил ставки по ипотеке

За первые 4 месяца этого года отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк выдало 4,2 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма выданных Волго-Вятским банком кредитов на приобретение жилья составила 7,2 млрд рублей. Об этом стало известно на онлайн-брифинге по вопросам ипотечного кредитования, прошедшем 20 мая.

Заместитель управляющего отделением Банк Татарстан ПАО Сбербанк Руслан Ахатов подчеркнул: стабильный интерес жителей нашего региона к ипотечным кредитам Сбербанка поддерживается благодаря актуальным предложениям, эффективным государственным ипотечным программам и возможности получения дополнительного дисконта на процентную ставку. Это делает сегодняшнюю ситуацию на рынке крайне выгодной для заемщика. Развитию жилищного кредитования способствуют и электронные сервисы, которые активно развивает Сбербанк.

В течение мая произошло и снижение ставок по ипотеке на приобретение жилья: на вторичном рынке оно составило 0,7%, на первичном — 0,6%. С 12 мая приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,1% годовых, на вторичном рынке — от 7,8%, по военной ипотеке — от 8,4%. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 5,9%. Проводимые банком акции «Молодая семья», «Скидка 0,3% на DomClick.ru» и «Электронная регистрация» также помогут заемщику сэкономить свои финансы.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию отделения Банк Татарстан ПАО Сбербанк Леонид Захаров отметил, что за счет электронной регистрации недвижимости проведение сделок в офисах Сбербанка на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным. Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. С начала режима самоизоляции спрос на эту услугу вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. А площадка DomClick.ru, где находят друг друга застройщик и заемщик, позволяет сэкономить и время, и деньги клиентов. Неудивительно, что количество таких обращений выросло за последнее время в 2 — 3 раза. Акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация» продлится до 30 июня 2020 года.

Не забыли в Сбербанке и о семьях с детьми. По условиям программы господдержки семей, в которых родился или родится второй и последующий ребенок начиная с 2018-го до конца 2022 года, у таких заемщиков есть возможность приобрести квартиры в жилых комплексах застройщиков-партнеров Сбербанка по сниженной ставке. При этом клиент может сам выбрать вариант условий кредитования.

На брифинге коммерческий директор ООО «#Суварстроит» — застройщика-партнера Сбербанка, Эльвира Галяутдинова рассказала, что в режиме самоизоляции стали востребованы такие сервисы, как видеоэкскурсии, онлайн-консультации, оформление кредитов без посещения кредитных организаций. Впервые была зарегистрирована выездная ипотека. В настоящее время компания реализует 9 жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса в разных районах и пригороде Казани стоимостью от 1,6 млн рублей. Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Акварели Групп» Руслан Гисматуллин, рассказывая о преимуществах жилого комплекса, отметил: благодаря сотрудничеству со Сбербанком, экономия при покупке однушки составляет 500 тыс. рублей, двушки — 1 млн рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке — от 5 тыс. рублей.

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