Диана Абдулганиева рассказала о практике лечения антиковидной плазмой

По ее словам, в середине апреля этого года, когда республика уже вовсю боролась с новой инфекцией, Минздрав РТ принял программу под названием «Внедрение технологии лечения антиковидной плазмой и оценка ее эффективности». Этому предшествовали два факта. Появились научные публикации о том, что плазма переболевших стала с успехом применяться в эндемичных очагах — в китайском Ухане, Италии — для лечения пациентов. И в тот же период НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского начал внедрение такого метода лечения.

Программа в Татарстане разрабатывалась при участии Минздрава РТ, КФУ, Республиканского центра крови и КГМУ. Огромную роль сыграли в ней ученые указанных университетов, а также пациенты, переболевшие коронавирусом. Речь идет о тех первых пациентов, которые прибыли в республику на японском лайнере, находились в инфекционной больнице и к моменту разработки программы выздоровели и предположительно должны были иметь антитела к инфекции.

— Определяется это просто, — пояснила Абдулганиева. — Человек после выздоровления сдает два последовательных мазка, каждый раз из носа и ротовой полости одновременно. И лишь если они оказываются отрицательными, признается выздоровевшим. Спустя две недели после таких мазков, согласно литературных данных, в крови этих людей формируется антитела к инфекции. Они имеют способность связываться с вирусом и нейтрализовать его, то есть вырабатывать иммунитет. Мы взяли на пробу сыворотку первого переболевшего в Татарстане пациента, посмотрели уровень антител, благодаря лаборатории КФУ.

И увидели, что инфекция необычная. У человека, который ее перенес в легкой форме, титр (уровень) антител оказался неожиданно высоким. Обычно при инфекционных заболеваниях все наоборот: чем тяжелее протекает инфекция, тем выше уровень антител. А здесь — наоборот.

После полученных результатов и исследований метод лечения ковидной плазмой вошел в список методических рекомендаций как один из видов комплексного лечения Covid-19.