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Татарстанские полицейские выручили автолюбительницу, оказавшуюся в сложной ситуации

У машины спустило колесо.

Сотрудники ГИБДД оказали помощь автолюбительнице, на чьей машине спустило колесо. Происшествие случилось на одной из магистралей Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

В процессе несения патрульной службы на трассе М7 в Челнах инспекторы ДПС, лейтенанты полиции Рифат Габитов и Шамиль Фатхиев, заметили находившееся у обочины автотранспортное средство марки «Skoda». У легковушки была включена аварийная сигнализация. Возле иномарки стояла женщина.

Стражи порядка обратились к хозяйке автомобиля с вопросом, не нуждается ли она в помощи. Гражданка заявила, что во время следования по дороге у нее повредилось колесо. А собственными силами справиться с ситуацией и поставить «запаску» у нее не получается.

Правоохранители помогли женщине заменить пробитое колесо. Затем автолюбительница выразила свою признательность за поддержку и продолжила свой путь.

КВ
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