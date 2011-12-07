Частичка Европы в Казани

Атмосфера праздника и романтических путешествий, вкусная еда и чашечка ароматного чая с чизкейком — что может быть лучше после рабочего дня? Владелец ресторана «Четыре кухни» Константин Кудрявцев, шеф-повар Максуд Джураев и бренд-шеф Марат Еникеев устроили настоящее гастрономическое шоу и представили новое эксклюзивное меню, которым может насладиться каждый желающий в ресторане «Четыре кухни». Прекрасный панорамный вид заката станет отличным дополнением к ужину для каждого гостя заведения.

Обновленное летнее меню сможет приятно удивить любителей легких, но сытных салатов. Из представленного: салат с тунцом, трюфельным маслом и зеленью, салат с креветками, авокадо и свежей зеленью, в котором особенно выделяются огромные сочные оливки, салат с осьминогом, томатами черри и картофелем бэйби, а также горячо любимый самим владельцем заведения салат с филе лосося, соусом васаби и клюквой.

Для изысканных ценителей сыра шеф-повар представил нежнейшую буррату с томатами и соусом песто.

В сопровождение к меню ресторан может предложить как алкогольные, так и безалкогольные напитки в виде свежего малинового лимонада со льдом, а также винную карту, которую оценят даже сомелье со стажем.

Отличным завершением трапезы станет легкий фруктовый чай с калорийными, но такими вкусными пирожными «Медовик» и «Эстерхази», а также два вида чизкейков на выбор.