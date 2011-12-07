Михаил Черепанов: Награды должны найти своих героев

Сейчас открываются военные архивы, где находятся документы бойцов Красной армии, которые за мужество в боях были представлены к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам этого звания так и не были удостоены. На сегодняшний день выявлено 217 таких татарстанцев. Многие из них были представлены к высшей награде Родины посмертно. Есть все необходимые архивные документы, наградные листы, но нет правового механизма, который позволял бы присваивать награды уже несуществующего государства — СССР.

— Если нет возможности удостоить героев высшей наградой Советского Союза, к которой они были заслуженно представлены, то почему бы их не наградить орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»? — такое предложение внес председатель ассоциации «Клуб воинской славы» РТ, член-корреспондент Академии военно-исторических наук РФ Михаил Черепанов. — Это важно не столько для героев. Родственники этих людей живы, и для них это будет восстановлением исторической справедливости. Среди представленных к званию «Герой Советского Союза» — представители практически всех районов Татарстана, и для каждого района это было бы настоящим событием. Думаю, было бы правильно хотя бы на республиканском уровне отдать дать памяти героям.