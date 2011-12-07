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Самым популярным татарским сайтом в Башкортостане признан «Интертат»

«Интертат» является самым популярным татароязычным сайтом не только в Татарстане и Башкирии, но и во всем мире

Электронная газета на татарском языке «Интертат» вышла в лидеры в соседнем с Татарстаном регионе — Республике Башкирия. Еженедельно портал «Интертат» в Башкирии просматривает около 14 тысяч уникальных пользователей. По этому показателю этот сайт электронной газеты татарской редакции ИА «Татар-информ» занял первое место по посещаемости среди национальных сайтов на территории Башкортостана. Эти данные приводит портал Liveinternet в ходе еженедельного мониторинга заходов пользователей на электронные информационные ресурсы. Таким образом, социологическое исследование Liveinternet подтвердило, что «Интертат» популярнее татарских и башкирских сайтов Башкирии. 

Кстати, сейчас сайт «Интертат» является самым популярным татароязычным сайтом не только в Татарстане и Башкирии, но и во всем мире. Ежемесячно портал посещают более 134 тысяч уникальных пользователей, согласно сайту статистики Liveinternet.

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