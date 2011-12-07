Ханифов рассказал, как для татарстанцев будет организована поездка на трассу М11

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов рассказал, как для жителей Лаишевского района РТ будет организована поездка на трассу М11.

По словам министра, чтобы татарстанцы приняли правильное техническое решение, для них сформируют целую группу. Во время экскурсии по «Неве» они увидят, как работают эффективные шумозащитные экраны, конструкции которых планируют установить при строительстве скоростной трассы М12. Как считает Ханифов, так они могут «успокоиться и снять все риски». А руководство в свою очередь на месте снимет все вопросы, которые сегодня волнуют жителей республики.

Для осмотра будут выбраны наиболее загруженные участки трассы, а также те отрезки, где дорога вплотную подходит к населенным пунктам. Предварительно ведомство планирует провести переговоры с руководством Росавтодора.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что при строительстве трассы М12 в Лаишевском районе республики сохранят дороги, проходящие через базы отдыха.