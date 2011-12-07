Детская шалость или родительская халатность: врачи рассказали о травмах, которые получают дети летом

Катание на самокатах и велосипедах без защиты

Заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко рассказал, что у детских травм есть сезонность, летом они как правило чаще всего связаны с управлением электросамокатами, велосипедами и даже полученные на роликах. Возраст пострадавших, как правило, от 5 до 14 лет.

«Если брать статистику по сравнению с прошлым годом, то сейчас наблюдается рост количества обращений, которые связаны именно с этими видами транспорта. Это связано с тем, что были сняты ограничительные меры, и с тем, что родители забывают о правилах техники безопасности детей. Во-первых, у детей отсутствует защитная экипировка, дети чаще всего падают на локти и коленки, также бьются головой. Также среди детских травм бывают случаи падания с высоты, как правило, малыши выпадают из окон — стоит помнить, что москитные сетки не удерживают детей, так как не предназначены для этого», — рассказал травматолог-ортопед.

Врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов добавил, что зимой, как правило, дети чаще всего получают травмы после падения с горок, коньках или так называемых ватрушек. В «велосипедный сезон» в ДРКБ попадают дети с сотрясениями и переломами.

«Дети, катаясь на самокате обязательно должны надевать шлемы, а родители должны следить за своими детьми. Без соблюдения этих требований возрастает риск того, что ребёнок может остаться инвалидом на всю жизнь», — сказал специалист.

Палки и проволоки

Врач-офтальмолог приемного отделения Республиканской клинической офтальмологической больницы Айгуль Бариева отметила, что основной часть детей, которые попадают в больницы с травмами глаз, — это мальчики в возрасте от 3 до 15 лет. Их травмы связаны с активным поведением и подвижными играми, особенно в весенне-летний период.

«Хотелось бы отметить, что основными причинами повреждений органов зрения является ранение металлическими, колющими и режущими предметами, как правило, это палки и камни. Также летом дети могут получить случайную контузию в результате падения и драк, а также ожоги химическими веществами. Чаще всего к опасным металлическим предметам относится проволока, стружка и рыболовные крючки. Травмы глаз от рыболовных крючков связаны с тем, что детей берут на рыбалку», — говорит врач.

Бариева добавила, что чаще всего среди травм у детей встречается контузия глазного яблока, которую они получают в спортивных играх. Например, от мячей и воланчиков. А ещё травмируют глаза, играя возле костров или же с химическими веществами.

«Сейчас идет рост травм в результате игры с игрушечными пистолетами и луками. Игра с ними весьма опасна, потому что такие ранения, когда в глаз попадает игрушечная пулька или стрела, приводят к проникающим ранениям глазного яблока, что требует оперативного вмешательства. Дети также могут остаться инвалидами», — подчеркнула врач-офтальмолог.

Бариева отметила, что в воспитательной работе по профилактике травм нуждаются не только дети, но и родители, которым стоит вспомнить меры безопасности и напоминать о них детям.