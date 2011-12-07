Чаще всего коронавирус завозят из Краснодарского края и Крыма

В общей сложности за минувшую неделю в республике было зафиксировано 12 завозных случая заболевания коронавирусом, включая 3 привезенных с курортов страны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В общей сложности с начала лета с курортов вернулось 9 человек, зараженных COVID-19. Четверо из них приехали с курортов Краснодарского края, еще столько же — из Республики Крым, один случай был привезен из Турции.