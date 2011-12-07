Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чаще всего коронавирус завозят из Краснодарского края и Крыма

Роспотребнадзор перечислил российские и заграничные курорты, с которых чаще всего завозят COVID-19.

В общей сложности за минувшую неделю в республике было зафиксировано 12 завозных случая заболевания коронавирусом, включая 3 привезенных с курортов страны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В общей сложности с начала лета с курортов вернулось 9 человек, зараженных COVID-19. Четверо из них приехали с курортов Краснодарского края, еще столько же — из Республики Крым, один случай был привезен из Турции.

КВ
Лента новостей