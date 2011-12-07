В Национальной библиотеке РТ готовят к открытию читальный зал

К новогодним праздникам в Национальной библиотеке РТ планируют открыть читальный зал. Как рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью, состоявшемся в рамках проекта #ТатарстанОнлайн, у библиотеки очень большой книжный фонд и переезд книг в новое книгохранилище только завершился. В самое ближайшее время для посетителей Национальной библиотеки РТ начнут работать читальный зал и абонемент. Уже закуплены книги для выдачи. Это современная литература, актуальная сегодня.