В Елабуге оценили качество школ

В Елабуге провели независимую оценку организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и образования, сообщает газета «Новая Кама».

Всего было проверено 83 организации. Оценка производилась по 100-бальной шкале, которая формировалась по пяти критериям.

Так, лидерами рейтинга стали школы № 2, 5, 6 и 9. Они набрали 95 баллов.

В селах отличились Танаевская, Старо-Юрашская и Мортовская школы.

Лучшими детскими садами оказались дошкольные учреждения № 38, № 24, № 13, № 26, № 40 и № 39, а также Мортовский, Костенеевский и Больше-Шурнякский детские сады.

Учреждения допобразования не прошли порог в 90 баллов. Самый высокий результат — 89 баллов — зафиксирован в «Доме Юнармии».

100 баллов набрала детская музыкальная школа № 1 имени Э.Бакирова.