В РТ придут ночные заморозки и снег: синоптики прогнозируют резкое похолодание

В ближайшие дни погода в республике кардинально изменится. Как сообщили в гидрометцентре РТ, сначала регион окажется в центре циклона, а затем — в его тыловой части, после чего с запада и северо-запада начнут поступать холодные воздушные массы. Температурный фон существенно понизится, а осадки будут выпадать в виде снега, мокрого снега и дождя.

21 апреля ночью ожидаются дожди, местами сильные. Утром и днем осадки перейдут в мокрый снег. Ветер усилится до 15–18 м/с. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, на западе к утру похолодает до −2. Днем воздух прогреется не выше +2…+7 градусов. На дорогах возможна гололедица. В Казани также прогнозируются умеренные осадки, ветер с порывами до 15 м/с, максимальная дневная температура — до +4 градусов.

22–23 апреля сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками — снегом, мокрым снегом и дождем. Ночью столбики термометров опустятся до −4 градусов. Днем 22 апреля ожидается +2…+7, 23 апреля — +5…+10 градусов. В ночные и утренние часы местами сохранится гололедица.

24–25 апреля, по предварительным данным, в регион придет новый циклон с дождями. Температура днем повысится до +8…+13 градусов.