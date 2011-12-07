Как проводится МРТ позвоночника

В современных условиях сложно представить сложную диагностику или подготовку к операции без МРТ позвоночника. Данный вид аппаратной диагностики считается одним из самых востребованных. Ежедневно сотни пациентов записываются и проходят обследование на магнитно-резонансном томографе, получая быстрые и информативные результаты. Чтобы процедура проходила спокойно и эффективно, нужно знать о ее особенностях, этапах.

Что ждет пациента во время МРТ позвоночника?

Чтобы сеанс прошел в спокойной обстановке, комфортно, нужно ознакомиться с его нюансами заранее. По приезде в клинику пациента ожидают следующие манипуляции:

1. Обращение в регистратуру, представление документов, заключение договора.

2. Консультирование у рентгенолога, если посетитель пришел без прямого направления на МРТ позвоночника от лечащего врача.

3. Небольшой инструктаж, переодевание в одежду без металлических элементов.

4. Размещение на высокой кушетке томографа в положении лежа, фиксация в неподвижной позе.

5. Введение контрастирующего вещества через вену, ожидание его распространения (применяется только по назначению).

6. Сканирование на протяжении получаса.

7. Получение результатов (может быть отсроченным до суток).

Где проводится диагностика?

Перед записью на исследование нужно выбрать клинику с нужными условиями, подходящими расценками, рейтингами и другими показателями. Чтобы подобрать медучреждение для томографии в Казани, обратитесь к бесплатному сервису https://36go.ru/kazan/mrt-vseh-otdelov-pozvonochnika/. Здесь собраны все местные центры, готовые принять посетителей на МРТ и КТ. Переходите по ссылке, изучайте предложения, сортируйте по собственным критериям, выбирайте лучшие и удаленно записывайтесь на диагностику.

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