В марте в Юдино откроют новую ледовую арену

В первой половине марта в Юдино планируют открыть новую ледовую арену, строительство которой началось в августе 2018 года в преддверии 100-летия поселка железнодорожников. Сегодня на аппаратном совещании сообщили, что строительство спортивного объекта близится к финишу, работы выполнены на 95%. Открыть арену собираются не позднее середины марта 2019 года.