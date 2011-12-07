Эстафету праздника удмуртской культуры «Гырон быдтон» принял Менделеевский район Татарстана

Стартовал праздник 15 июня приветствием от председателя РОО НКА удмуртов РТ Андрея Герасимова. Далее свои праздничные онлайн-программы с концертами, мастер-классами поочередно представляли удмурты, проживающие в Бавлинском районе, Елабуге, Балтасинском районе, Набережных Челнах, Кукморском районе, Нижнекамске, Казани, Мамадышском районе. Эстафету приняли удмурты Менделеевского района Татарстана. В онлайн-программе: видео-поздравления, музыкальные подарки и сюрпризы, выступления профессиональных и самодеятельных артистов разных возрастов, кулинарный мастер-класс и мастер-класс по изготовлению традиционного нагрудного украшения «Монисто». Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов РТ.