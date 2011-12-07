В Татарстане почти на месяц ограничат пребывание людей в лесах

Из-за высокого класса пожароопасности власти Татарстана ограничили посещение лесов. Соответствующие распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Для этого на лесных дорогах установят специальные шлагбаумы, а также по выходным организуют временные посты в местах массового пребывания людей в лесах.

Так, на 21 день будет закрыто посещение 31 лесничества, в том числе на территории Агрызского, Альметьевского, Бавлинского и Лаишевского районов РТ. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с начала года в Татарстане произошло 14 лесных пожаров. Ущерб от возгораний оценивается в 5 млн рублей.