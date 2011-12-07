Новая гимназия в Пестречинском районе будет носить имя Героя Советского Союза Галимзяна Камалева

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Многопрофильной гимназии Пестречинского района, которая откроется 1 сентября, будет присвоено Героя Советского Союза Галимзяна Камалеевича Камалеева.
Как рассказал Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов на заседании в Кабинете Министров РТ, в Год Памяти и Славы, в честь празднования 75-летия Великой Победы школам района присвоят имена выдающихся земляков, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны.
Уже принято решение о присвоении Надеждинской сельской школе имени Героя Советского Союза Василия Ивановича Осипова.