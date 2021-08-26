«Хоть и старые, а жить хочется»: почему Жилплощадка мечтает переселить «Казаньоргсинтез»

На заводе «Казаньоргсинтез» уже второй раз за неделю из труб валит густой черный дым. На предприятии, которое в ближайшее время отойдет в руки СИБУРа, сработала система промышленной безопасности из-за сбоя в единой энергосистеме. Поэтому продукт производства пошел на факел, и жители ближайших домов наблюдали столб черного дыма у себя над головами.

Причину сбоя увидели в пожарах у соседей в Марий Эл, которые и разогнали факел КОСа до небывалых масштабов. Из-за пожаров в регионе вышел из строя объект энергосистемы, что дало просадку напряжения и внеплановую остановку производства, а после увеличило интенсивность горения факелов.

Неполадки на заводе устранили через сутки, но это не спасло людей, живущих рядом, от едкого дыма. А ведь подобные инциденты пугают местных жителей.

Как заверяет местное население, кроме стойкого запаха газа и вечного смога, появляется страх, что «Казаньоргсинтез» потерпит серьезную аварию.

Корреспондент «КВ» отправился в микрорайон «Жилплощадка», чтобы узнать, как жители окрестных домов смотрят на проблему.

Вечный запах гари

У главного здания «Казаньоргсинтеза» работает продуктовый магазин — почти на территории предприятия. Его кассир Алсу Исмагилова говорит, что, по ее мнению, дым никак не влияет на жителей окрестных домов. Она говорит, что на заводе работает очистное сооружение, а все процессы строго контролируются работниками «Оргсинтеза».

Выйдя из магазина, я направилась в микрорайон, который в народе прозвали Жилкой. У него издавна плохая репутация, да и виды тут оставляют желать лучшего. Повсюду старые, почти пустые жилые дома, с разрисованными стенами и разбитыми окнами, а дороги Жилплощадки покрыты ямами и асфальтовыми заплатками, где-то и вовсе лежат горы старого дорожного полотна.

Гуляя по этим полузаброшенным дворам, я встретила пожилую женщину, которая развешивала белье на Сашку около своего подъезда. Я подошла к ней и представилась, но она только отмахнулась рукой и ушла бы, если бы не услышала моих вопросов про дым. Для местной жительницы они оказались просто триггером — она выдала мне все проблемы казанцев, что живут здесь.

«В нашем районе постоянно стоит запах газа, зимой даже форточку не открыть, настолько сильно пахнет. Как мне кажется, его приносит с завода ветром, оттуда также и фенол идет. А иногда стоит такая чернота [имеется в виду смог], что она оседает прямо на снег, который становится черным. Нам страшно, что завод со дня на день может взорваться. Хоть и старые уже, но жить все равно хочется», — рассказала женщина, которая предпочла остаться анонимной.

Находясь на территории жилплощадки, правда убеждаешься в том, что в воздухе чувствуется неприятный запах гари.

Руку кормящего не кусают

Пройдя через узкую тропинку между домами, я нашла детскую площадку, которая отличалась от неухоженного района своей новизной. На информационном баннере в центре площадки значилось: двор Химиков, 15 благоустроен при поддержке АО «Татхимфармедпрепараты». Там я встретила компанию детей от 10 до 12 лет. Все они учатся в 130-й школе. Несмотря на юный возраст, вопросы выбросов с завода волнуют и их.

«Нам очень мешает черный дым, который выделяется из труб. В нашем дворе постоянно неприятно пахнет. Иногда даже мы чихаем и кашляем от него, но это происходит редко. Нашим родителям это тоже не нравится», — рассказали дети.

Мальчик по имени Вадим рассказывает, что в субботу вечером, когда он со своими родителям «катался на машине», на шоссе они заметили густой смог. Именно в этот день на предприятии из-за сбоя в единой энергосистемы Марий Эл произошла авария, которая повлекла за собой интенсивное горение факелов.

И как раз после выходных казанцы активно начали жаловаться на запах гари, который им принесли марийские пожары вместе с «Казаньоргсинтезом».

Одна из девочек отметила, что даже несмотря на все неудобства из-за «Казаньоргсинтеза», она не хочет, чтобы завод закрывали, потому что там работает ее папа.

На скамейке у детской площадки сидела женщина. Пенсионерка Татьяна Руслова, стала единственной из местных жительниц, кто не побоялся назвать свои имя и фамилию. Остальные хоть эмоционально высказывали свое мнение, но имя называть отказывались.

Татьяна, как и все, пожаловалась на грязный воздух и дым, добавив, что иногда на улицах стоит отчетливый запах газа. По ее словам, она да и все жители боятся взрыва или иной аварии на предприятии. «Если что случится, будет большой взрыв или что-то еще — нас вообще не будет. Хотелось бы конечно, чтобы власти на нас обратили внимание, на вопрос жилья и «Оргсинтеза», — добавила она.

Женщина отмечает, что массового недовольства нет, так как весь район работает на заводе и не хотят, чтобы их уволили. «Многие здесь сами работают, им смысла жаловаться нет. Это же их хлеб, они его едят», — заключила Татьяна.

К разговору подтянулись другие пенсионерки. Одна из них вспомнила, что, когда она только переехала в этот район, находиться на улице было невозможно — везде были черные густые тучи, которые шли от завода. Сейчас же жизнь стала намного лучше, но все равно неудобства есть. «Иногда такой запах бывает — кашляешь, чихаешь. Вся „Жилка“ жалуется на это», — говорит она.

На вопрос, хотели бы они, чтобы власти предпринимали какие-то действия, бабушки ответили, что им уже все равно. «Говорят, не нравится — уходите. С заводом страшно жить очень. Сейчас люди не нужны в этой России, тем более, старые. Кто на нас, пенсионеров, внимание обращает», — с грустью сказала одна из них.

«Так и живем»

Покинув двор с детьми и пенсионерами, я побрела дальше по пыльным и безлюдным улочкам Жилплощадки. На одной из улиц мне повстречалась пенсионерка Валентина, которая гуляла со своими внуками. Разговориться с ней было не трудно. Она призналась, по сравнению с другими районами воздух на Жилке грязный. «Вот сейчас мы даже стоим и идет запах гари. Воздух отравляет всех нас, а особенно детей», — отметила она.

Предпринимать меры по улучшению обстановки в районе никто не станет, ведь, по мнению женщины, на заводе работает молодежь, которые этим просто не хотят заниматься. Даже старики, которые остались еще с прежних времен, ничего уже не сделают, уверена Валентина.

В местном магазине одежды после того, как я представилась, продавцы и покупательницы начали отмахиваться от меня, повторяя: «От ваших статей все равно никакого толку». Одна из них все же объяснила эти настроения.

«Почти весь микрорайон идет работать на завод, поэтому жалоб никаких нет, так как никто не хочет потерять заработок. Я живу здесь 50 лет, и изменений никаких не будет, это я точно знаю. Завод никогда не закроют, а нас не переселят в более комфортные условия», — сказала продавщица.

На Жилплощадке я пробыла около 4 часов, так и не привыкнув к тяжелому запаху гари, который властвует здесь. Не добавляет настроения и виды местных домов и двориков. И становится понятно, почему люди тут давно перестали верить в улучшение условий.

Символично, что очередной сбой на «Кзаньоргсинтезе», принесший черный дым и едкий запах гари, произошел в день приезда председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», которому скоро отойдет казанский завод, Дмитрия Конова. В курсе ли руководитель нефтехимического гиганта о том, какие проблемы происходят на его будущем предприятии и как живут люди близ него, — неизвестно. Но хочется верить, что в ближайшее время ситуация изменится. Произойдет ли это из-за прихода СИБУРа или по другим причинам — жителям неважно.