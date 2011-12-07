Предприниматели РТ получат дополнительную господдержку

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор фонда Айдар Салихов.- Ранее мы выдавали микрозаймы только на производство, сельское хозяйство и так далее. Но потребность микрозаймов для торговли всегда стояла остро, предприниматели обращались с этим вопросом в фонд. Не могут получать поддержку предприниматели, занимающиеся реализацией подакцизных товаров, - сказал Айдар Салихов.Также глава фонда рассказал о таком инструменте поддержки бизнеса, как факторинговая схема. - В 2017 году Фонд поддержки предпринимательства учредил ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки предпринимательства», которое работает с предпринимателями, осуществляющими поставки товаров в сетевые магазины с отсрочкой платежа. Мы провели более миллиарда сделок на факторинге, - отметил гендиректор фонда. Факторинговая компания перечисляет поставщикам до 90 процентов стоимости отгруженного товара. В установленный срок клиент производит оплату факторинговой компании.КстатиАналогичная программа для предпринимателей, занимающихся производством или сельским хозяйством, действует в республике уже с 2014 года. За это время было выдано более 1100 микрозаймов на сумму 1,4 млрд рублей. Теперь такую возможность получили и бизнесмены, занимающиеся торговлей. Изменится и ставка микрозаймов - к 31 декабря 2018 года она составит 7,5%.