Дорога в небо десантника Павла Клетнева

Павлу Клетневу в этом году исполнится 96 лет. Он старейший десантник России, в 104-ю воздушно-десантную дивизию (ныне 31-я бригада ВДВ) был зачислен одним из первых — в 1944 году, в год ее образования.

В 2012-м после 70-летнего перерыва ветеран возобновил прыжки с парашютом. В прошлом году совершил прыжок в возрасте 95 лет. Павел Кузьмич не теряет надежды в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершить еще победный прыжок.

— В небе не страшно, оно родное, — признается Павел Кузьмич. — В небе я чувствую себя свободным, лечу как птица. И это счастье!

А начиналась дорога в небо в годы Великой Отечественной войны.

— На войну призвали в августе 1942 года, — вспоминает боевой путь Павел Кузьмич. — В то время я уже работал на казанском 22-м заводе слесарем на производстве станин для ракетных установок «Катюша». 7 ноября 1942-го в Чебаркульской артиллерийской школе принял присягу, и вскоре после окончания учебы отправили нас под Ленинград в 1106-й артиллерийский полк вести контрбатарейную борьбу с немецкой артиллерией.

В блокадном Ленинграде голодно было не только его жителям. Недоедали и защитники города на Неве. От положенных солдатам 800 граммов хлеба 300 отдавали ленинградским детям. Рассказывать о том времени Павел Кузьмич не любит. Единственное, что вспоминает с улыбкой, — довелось ему воевать с отцом нашего Президента Владимира Путина в 67-й армии. Правда, узнал он об этом не так давно из интервью руководителя страны.

— Лично родителя Владимира Владимировича, конечно же, не знал — подразделения были огромные, он в пехоте, я в артиллерии. Но, может, и видели друг друга, — говорит Павел Кузьмич.

В январе 1943 года блокада была прорвана. В мае Павла Клетнева вместе с другими молодыми способными солдатами отправили в артиллерийское училище. А в июле 1943-го курсантов по приказу Сталина призвали в воздушно-десантные войска.

— Наши войска теснили врага на запад, и руководство страны приняло мудрое, на мой взгляд, решение — из молодых и способных офицеров подготовить свежие сильные подразделения, — рассуждает Павел Кузьмич. — Они потребовались для переломных сражений.

О преддесантной подготовке Павел Кузьмич вспоминает с легкой усмешкой.

— Нам ничего не сообщали, мы даже не знали, что есть такие десантники и они прыгают с парашютом. Посадили в теплушки и отправили по месту назначения. Приехали под Иваново, и нам сразу поставили задачу: учебный ночной марш-бросок 30 километров. Дошли еле живые, держались друг за друга. Нас построили и говорят: «Вы теперь десантники».

Испытанием для новоявленных десантников стал первый прыжок. Не разработали еще в то время основы парашютно-десантной подготовки, не было тренажеров. Учились прыгать с аэростата.

— Его привязывали к машине тросом длиной 800 метров, — рассказывает Павел Кузьмич. — Страшно! А инструктор с нами особо не церемонился. Как только положенная высота набиралась, он просто сталкивал нас за борт. Летели камнем к земле, а вытяжная система, прикрепленная к аэростату, сама раскрывала парашют. Так нас приучали к небу.

После окончания учебы Павла Клетнева распределили в 8-ю бригаду отдельной гвардейской воздушно-десантной армии. Позже Павел Кузьмич получил звание гвардии сержанта и возглавил отделение. В 1944 году воевал в Белоруссии, затем сражения в Венгрии, освобождение Вены.

В это время Павел Кузьмич получил первую награду — медаль «За освобождение Вены». День победы встретил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией». Служил в Венгрии, потом в Эстонии. В Казань был демобилизован лишь в марте 1947 года.

После войны Павел Кузьмич женился, у него родились три сына. Построил дом, в котором живет до сих пор. Дети выросли, родились внуки, правнуки. 15 лет назад ветеран овдовел. Его постоянно навещают родные, не забывают товарищи из казанского отделения Союза десантников России, которые ни один праздник не отмечают без своего Кузьмича. А он привык полагаться только на себя, приговаривая: «Я солдат!»