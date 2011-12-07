В Казани появилась услуга доставки еды к поезду

В Казани появилась новая услуга, теперь еду можно заказать прямо к поезду. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«На сегодняшний день сервис доступен в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах. По всей сети железных дорог России к услуге подключено 55 предприятий общественного питания из 34 городов. Услуга доступна как на станциях отправления поезда, так и на транзитных остановках», — говорится в сообщении.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте или в мобильном приложении в личном кабинете.