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Замглавы исполкома Челнов о сумме за отопление: Увеличения будут незначительные

Челнинцев предупредили о росте цен за отопление на 6,5%.

Замглавы исполкома Набережных Челнов Илья Зуев довел жителей города до сведений о росте цен за тепло.

По его словам, «увеличения будут незначительные». Сумма платежа за отопление в городе поднимется на 6,5%.

Исходя из среднемесячной температуры, которая в январе была минус 11,5 градуса, челнинцы увидят еще более крупные суммы.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как от счета за ЖКУ остались недовольными жители Альметьевска и Набережных Челнов. После получения счет-фактур татарстанцы стали объединяться в группы в социальных сетях. В них горожане написали, что недовольны управляющими компаниями, а потому намерены «разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования». 

КВ
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