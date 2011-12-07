Замглавы исполкома Челнов о сумме за отопление: Увеличения будут незначительные

Замглавы исполкома Набережных Челнов Илья Зуев довел жителей города до сведений о росте цен за тепло.

По его словам, «увеличения будут незначительные». Сумма платежа за отопление в городе поднимется на 6,5%.

Исходя из среднемесячной температуры, которая в январе была минус 11,5 градуса, челнинцы увидят еще более крупные суммы.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как от счета за ЖКУ остались недовольными жители Альметьевска и Набережных Челнов. После получения счет-фактур татарстанцы стали объединяться в группы в социальных сетях. В них горожане написали, что недовольны управляющими компаниями, а потому намерены «разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования».