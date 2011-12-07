Как туротрасль выживает после падения в пандемию

По оценке Всемирной туристской организации, в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции количество международных поездок в мире сократилось на 70%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства, которая состоялась в Казани.

— Год назад никто даже не мог подумать, что наша отрасль окажется на грани выживания. В апреле 2020 года буквально за две недели турпоток упал до нуля, а туризм стал одной из отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, — отметил Сергей Иванов. — В условиях новой реальности мы разработали несколько новых проектов. Первый — программа взаимного продвижения туристского потенциала регионов Приволжского федерального округа «В гости к соседям». В программе приняли участие Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Ульяновская, Самарская, Оренбургская, Нижегородская области и Пермский край. Второй проект — программа «1001 удовольствие за выходные». Перед нами стояла задача сформировать тур выходного дня в те районы, которые раньше не воспринимались как туристические направления. В проект вошли маршруты по 11 муниципальным районам республики. Третий проект — специальное предложение «2+1». Эта акция была реализована при поддержке Ассоциации отелей Казани и Татарстана, Ассоциации рестораторов РТ и Туристско-информационного центра. Турист при прямом бронировании на сайте отеля двух ночей подряд получал проживание еще на одну ночь в подарок, а семьи с детьми — возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет.

Глава Госкомитета РТ по туризму подчеркнул, что для восстановления туристского потока необходимо постоянно предлагать гостям что-то новое, интересное. Новогодние каникулы показали, что позиционирование Татарстана как центра событийного и семейного отдыха дает свои результаты. Новогодние праздники выявили еще один интересный тренд. Несмотря на уменьшение туристского потока, длительность пребывания туристов в Татарстане увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Это позволило гостиницам, ресторанам, а также иным объектам туристской индустрии получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года.

Руководитель департамента Дирекции по развитию природных территорий фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина рассказала об одном из самых перспективных направлений туристической отрасли — экотуризме. Экологический туризм — это и активный, познавательный отдых, и экологическое образование. А еще отличный бизнес, потому что эта ниша пока свободна. В Татарстане до сих пор нет сформированных предложений по экотуризму. Но сейчас сложилась идеальная ситуация для его развития. В республике есть красивейшие места с интересной историей. Но должны быть созданы условия для комфортного, безопасного, доступного отдыха на природе. Важный момент — необходимо выстраивать конструктивный диалог с местными жителями.

Сразу два республиканских проекта по развитию экологического туризма стали победителями народного голосования в конкурсе, который проводило Агентство стратегического развития. Проект «Зеркала Татарстана» предполагает создание экокластера на территории вокруг Голубых озер в Высокогорском районе, второй проект — «Диңгез — Море Татарстана» в Камском Устье. Экокурорт объединяет две особо охраняемые природные территории: Юрьевскую пещеру и гору Лобач со смотровой площадкой на высоте 136 метров.

Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев в своем выступлении рассказал, что в данный момент в Госдуме на рассмотрении находится более 20 законопроектов, связанных с развитием разных видов туризма. Активно разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Поставлена задача — к 2030 году увеличить поток туристов внутри страны в два раза. Если в Татарстане в 2019 году было 3,6 миллиона гостей, то к 2030 должно быть более 7 миллионов.

— Пандемия оказала позитивное влияние на развитие внутреннего туризма. У Татарстана есть точки притяжения. И туризм поможет развивать территории, — подчеркнула заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. — Семейный туризм, туризм выходного дня, экотуризм подразумевают абсолютную безопасность и для людей, и для природы. Поэтому необходимо соединить туризм и экопросвещение.