Поисковики из Альметьевска нашли обломки самолета времен Великой Отечественной войны

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Из болот в Ленинградской области альметьевской группой «Татнефть-Поиск» был извлечен самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом передает газета «Знамя труда».
Тогда в конце 1941 года пилот совершил вынужденную посадку на болото. Сейчас благодаря найденным техномерам устанавливается судьба экипажа.
Известно, что найденные обломки оказались фрагментами советского бомбардировщика Пе-2. Их доставят в Казань, где будут задействовать в проекте «Крылья Татарстана».