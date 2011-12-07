Поисковики из Альметьевска нашли обломки самолета времен Великой Отечественной войны

Из болот в Ленинградской области альметьевской группой «Татнефть-Поиск» был извлечен самолет времен Великой Отечественной войны. Об этом передает газета «Знамя труда».

Тогда в конце 1941 года пилот совершил вынужденную посадку на болото. Сейчас благодаря найденным техномерам устанавливается судьба экипажа.

Известно, что найденные обломки оказались фрагментами советского бомбардировщика Пе-2. Их доставят в Казань, где будут задействовать в проекте «Крылья Татарстана».