Госархив РТ представил интерактивную экспозицию «Путями Победы: история в лицах»

В Казани, на территории Исторического парка «Россия — Моя история», открылась интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах» («Җиңүгә юл: Тарихка кергән язмышлар»)

Государственный комитет РТ по архивному делу приурочил эту выставку ко Дню Победы 9 мая. В экспозиции на больших экранах демонстрируются уникальные документы, газетные публикации, кадры кинохроники военных лет из фондов Государственного архива РТ. В этих материалах отражен подвиг татарстанцев — тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. На церемонию открытия выставки были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, юнармейцы.

В церемонии открытии экспозиции приняли участие Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, заместитель Председателя Государственного Совета Татьяна Ларионова, представители объединения женщин-депутатов Государственного Совета «Мәрхәмәт — Милосердие», Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Погрузиться в атмосферу Казани военных лет помогли молодые актеры, которые воссоздали работу госпиталя, в которых оказывали помощь раненым на фронте бойцам.