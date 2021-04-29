«Подростки чаще крадут и грабят»: как уберечь молодежь Казани от криминала

Чаще всего подростки совершают грабежи, вымогательства, угон и незаконно хранят наркотики. В категории преступлений среди несовершеннолетних именно эти проступки занимают значительную часть. Об этом рассказали эксперты во время заседания в кабмине Татарстана посвященного теме профилактики криминала среди подростков.

«Возраст привлечения к уголовной и административной ответственности наступает с 16 лет. Лица, достигшие к моменту совершения преступления 14 лет, могут быть привлечены к уголовной ответственности за такие преступления как убийство, изнасилование, а также иные преступления, которые указаны в статье 20 уголовного кодекса», — сказал старший следователь по особо важным делам 3 отдела следкома по РТ Игорь Егоров.

Как отметили эксперты, многие преступления совершаются подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Профилактика в этой связи может помочь предупредить такую ошибку.

«Нам становится известно, что у подростка проблемы только тогда, когда он попадает в поле зрения правоохранительных органов. Когда он совершает какой-то противоправный поступок, преступление или правонарушение. Проблемы, которые вокруг подростка, они берут свое начало намного раньше, когда у подростка еще не сложились устойчивые привычки и взгляды, ценности», — отметила директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи „Доверие“» Елена Овчинникова.

Взрослые из близкого окружения, родители и педагоги могут заметить первые изменения, отклонения от поведения — тогда будет лучше профилактика. Например, агрессивное поведение, непослушание, пренебрежительное отношение к домашним делам, снижение успеваемости, раздражительность. Многие связывают это с подростковым возрастом, надеясь, что это пройдет, или с конфликтом с одноклассниками. Последнее возможно, но нельзя оставлять эту ситуацию без внимания, настаивают эксперты.

«Все равно родители должны знать о жизни своих детей, чем они дышат, с кем общаются», — поделилась Овчинникова.

Когда подросток связывается с плохими компаниями, с организованными преступными группами — это негативно скажется на его будущем. Потому что для суда преступная группа является отягчающим обстоятельством, что скажется на приговоре и на последующем восстановлении в обществе — например, больший срок нахождения в местах лишения свободы.

Другая сторона медали — когда подростки становятся жертвами насилия. В том числе, это касается насилия внутри семьи, которое может проявляться в любом виде: нарушение личных границ, решение конфликтов при помощи эмоциональной агрессии, физической агрессии.

«Когда ребенок идет в школу, в детский сад, вырастает и сам начинает взаимодействовать с родителями, с другими людьми, не стоит надеяться, что у ребенка будет какая-то иная модель поведения. Он будет выбирать — будет ли он жертвой, либо будет ли он агрессором сам», — уверена руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» центра «Доверие» Наталья Сабирова.

Насилие может привести к тому, что ребенок может начать воспринимать оскорбление и унижение как норму. И в таком случае есть риск того, что он начнет заниматься криминалом. Сабирова советует уже с трехлетнего возраста учитывать позицию ребенку — стучаться перед тем, как зайти к нему в комнату, спрашивать можно ли его обнять. В противном случае это будет нарушением границ.