Вслед за Челнами в Альметьевске отменили массовые мероприятия

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, в Альметьевском районе отменят проведение публичных мероприятий для ветеранов и пенсионеров в помещениях. Об этом рассказал во время прямого эфира в Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Пожилые люди особенно подвержены риску заражения коронавирусом, подчеркнул глава района. Поэтому массовые мероприятия внутри помещения для ветеранов и пенсионеров будут отменены.

Тимур Нагуманов отметил, что в любом случае нужно охватить каждого пожилого человека вниманием и заботой. Он призвал к этому всех жителей Альметьевска. Нужно обязательно находить время и уделять достаточное внимание к своим старшим родственникам, уверен глава.

Напомним, что к аналогичным мерам прибегнули и отменили массовые мероприятия в Декаду пожилых людей.