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Прокуратура РТ потребовала разобраться с виновными, по чьей вине в Казани разросся борщевик

По их словам, растение ядовито и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью горожан.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал, что прокуратура требует разобраться и наказать тех, по чьей вине в столице Татарстана начал расти борщевик.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что более десяти тысяч квадратных метров на улицах Казани засорены ядовитым растением. Оно, по их словам, создаёт реальную угрозу жизни и здоровью горожан. А потому, прокуратура потребовала от администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани искоренить борщевик и наказать виновных, что допустили это. 

КВ
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