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Айдар Метшин сообщил о важности закрытия транспортного вопроса в городе в 2021 году

Мэр Нижнекамска объяснил, что есть ситуация, которая требует изменений.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил о важности закрытия транспортного вопроса в городе в 2021 году.

На zoom-конференции он подчеркнул, что решение транспортной проблемы является для него очень важной задачей следующего года, поскольку есть ситуация, которая требует изменений. Работа над этим сейчас осуществляется совестно с группами компаний «ТАИФ» и «Татнефть».

По словам Метшина, следующий год по сравнению с уходящим для города может стать более сложным в экономическом плане. В связи с этим устойчивости бюджета Нижнекамска будут уделять особое внимание.

Также мэр выразил надежду, что решит вопросы комфортного проживания в городе и в районе. 

КВ
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