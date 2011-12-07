Благодаря пожарным извещателям от трагедий спаслись 116 татарстанца

Начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин рассказал, что за пять лет благодаря пожарным извещателям спаслись из огня 116 татарстанцев.

На брифинге в Кабинете министров РТ он напомнил о случае, произошедшем недавно в Заинском районе РТ. Несмотря на имеющийся извещатель 23 декабря при пожаре в частном доме погиб его хозяин, который отключил их, чтобы они не срабатывали от табачного дыма.

Он добавил, что всего с 2016-го в Татарстане было установлено более 250 тысяч извещателей, приобретенных по поручению главы республики на сумму более 40 миллионов рублей.

Так, благодаря им трагедии удалось избежать 116 татарстанцам. Среди них были 49 детей.



