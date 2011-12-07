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Доцент кафедры метеорологии КФУ: Осадки в 2020 году были по расписанию

Самый продолжительный период без осадков в этом году был с 30 ноября по 15 декабря.

Доцент ИЭиП КФУ Тимур Аухадеев подвел итоги уходящего года и дал прогнозы на текущую зиму.

По словам спикера, существенный перебор осадков был только в мае и июне, «опасной засухи» в этом году не было. За 1991–2020 год климат в Казани потеплел на 0,5 градуса, где летом осадков становится меньше, а зимой больше.

Кроме того, Аухадеев рассказал, что в этом году был солнечный сентябрь, что близко к абсолютному рекорду для сентября, а также «контрастный декабрь». Отмечается, что в этом месяце чередуются значительные положительные и отрицательные аномалии температуры воздуха.

Самый продолжительный период без осадков в этом году был с 30 ноября по 15 декабря и составил 16 дней. Если говорить в целом об уходящем годе, то «осадки были по расписанию, что чрезвычайно важно для сельского хозяйства».


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