Сотрудники Центра безопасности МАХ спасли более 30 человек от мошенников

Центр безопасности национального мессенджера МАХ подвел итоги работы в октябре 2025 года, и они впечатляют. Совместно с МВД России экспертам удалось задержать преступника, который сдавал в аренду учетные записи в мессенджере для обмана людей. Благодаря этой операции более 30 человек были спасены от мошенников прямо перед тем, как они могли лишиться своих денег.

Ежемесячная работа Центра — это постоянная борьба с цифровыми угрозами. Только за октябрь специалисты заблокировали 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалили свыше 100 тысяч опасных файлов. Важную роль в этом играют и сами пользователи: за месяц через кнопку «Пожаловаться» они отправили 88 тысяч обращений. Каждое из таких сообщений проверяется в среднем менее чем за три минуты, что позволяет оперативно пресекать противоправные действия.

Центр безопасности МАХ работает круглосуточно, используя как автоматизированные системы, так и работу экспертов для мониторинга и блокировки мошеннической активности. Это позволяет обеспечивать надежную защиту для миллионов пользователей.