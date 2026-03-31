Спецборт МЧС доставит пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» в Москву

31 марта 2026  22:38

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск для транспортировки пострадавших в столичные клиники. Воздушное судно оснащено медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, позволяющими оказывать помощь во время полета, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сопровождать пациентов будут врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава РФ.

По последним данным, в результате возгорания на предприятии погибли два человека. Пострадали 72, из них 22 госпитализированы, восемь находятся в тяжелом состоянии.

