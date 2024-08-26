Специалисты вычислили, как гормон стресса влияет на сон

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) разработали математическую модель, которая демонстрирует, как ритм секреции кортизола влияет на регуляцию сна и бодрствования. Исследование, по их словам, открывает новые горизонты для создания эффективных методов лечения бессонницы и других нарушений сна. Результаты работы были опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.

Человеческий организм функционирует в соответствии с внутренними биологическими часами – циркадными ритмами, которые регулируют не только сон и бодрствование, но и множество других физиологических процессов. Кортизол, известный как гормон стресса, играет важную роль в этих ритмах и существенно воздействует на качество сна.

С помощью математического моделирования ученые проанализировали взаимосвязь между процессами смены состояния сна и бодрствования с динамикой секреции кортизола. Как выяснили исследователи, в определенных условиях повышенная активность кортизоловой системы может вызывать сбои в синхронизации внутренних часов организма, приводя к спонтанной внутренней рассинхронизации. Это состояние проявляется нарушениями сна, усталостью и изменениями в аппетите, наряду с другими симптомами.

Ученые также выявили, что организм имеет способности к самовосстановлению после небольших нарушений режима сна — такие отклонения могут быть исправлены всего за несколько дней. Однако при более серьезных или длительных сбоях эта способность может утратиться, как отмечено в исследовании.

«Существует значительный диапазон условий, в пределах которого роль кортизоловой подсистемы не нарушает нормальный переход между сном и бодрствованием. Тем не менее, при большом влиянии кортизола этот процесс может «срываться» с циркадного ритма, что вызывает спонтанную внутреннюю рассинхронизацию», — пояснила аспирантка кафедры оптики и биофотоники СГУ Ксения Меркулова.

Работа ученых из СГУ продемонстрировала, что циркадные ритмы и гормоны взаимосвязаны и могут как компенсировать, так и усиливать друг друга, позволяя организму адаптироваться к изменяющимся условиям. Исследователи подчеркнули, что базовые модели, использованные для создания этой совокупной модели, были тщательно проверены на основе данных, характеризующих «типичного здорового человека».