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Денис Шогин стал лучшим стал лучшим спортсменом года в номинации «Русские шашки»

Денис Шогин стал лучшим стал лучшим спортсменом года в номинации «Русские шашки»
По результатам открытого голосования на сайте федерации шашек России учашийся школы им. Р.Г. Нежметдинова, международный мастер Денис Шогин был признан лучшим спортменом 2018 года в номинации «Русские шашки».Напомним, в 2018 году Денис Шогин стал чемпионом России в классической программе
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