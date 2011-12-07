Денис Шогин стал лучшим стал лучшим спортсменом года в номинации «Русские шашки»

По результатам открытого голосования на сайте федерации шашек России учашийся школы им. Р.Г. Нежметдинова, международный мастер Денис Шогин был признан лучшим спортменом 2018 года в номинации «Русские шашки».Напомним, в 2018 году Денис Шогин стал чемпионом России в классической программе