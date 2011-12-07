Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Краснодар» переиграл «Севилью» в Лиге Европы

Матч начался с неприятности для хозяев – на 43-й минуте Налито вывел гостей вперед – 0:1.
Но в середине второго тайма Маурисио Перейра счет сравнял – 1:1. А на 88-й минуте Торнике Окриашвили принес «Краснодару» победу – 2:1. Кубанцы выиграли первые два матча и лидируют в группе с 6 очками.
КВ
Лента новостей